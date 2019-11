Calciomercato Juve: occhi puntati su Dani Olmo per l’estate

La Juve ha messo nel suo mirino Dani Olmo: la stella della Dinamo Zagabria piace anche a Barcellona e Manchester City

Nonostante ci troviamo ad un terzo della stagione, la Juventus starebbe pensando a programmare già la prossima. Come riporta Tuttosport, infatti, i bianconeri starebbero pensando a Dani Olmo per l’estate 2020. Al momento il talento spagnolo non rappresenta probabilmente una priorità, ma il suo è un nome comunque tenuto in grande considerazione.

La volontà del club bianconero in vista della prossima stagione, è quello di continuare a rinnovare il suo centrocampo aggiungendo ai giocatori già arrivati nei mesi scorsi un campione come Pogba. Qualora però non si riuscisse ad arrivare al francese, la Juve virerebbe su qualche talento ed uno dei primi nomi della sua lista sarebbe appunto quello di Dani Olmo. La concorrenza per il talento della Dinamo Zagabria è molto folta vista l’interessamento da parte di Barcellona e Manchester City.