Calciomercato Juve, i consigli di Padovano: «Manca un giocatore per reparto: la priorità deve essere un top in difesa»

Calciomercato Juve, i consigli di Michele Padovano ai bianconeri per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione: «Un rinforzo per reparto»

La nuova Juve di Igor Tudor ha riscoperto il valore degli esterni offensivi, ma lo ha fatto a modo suo. Niente ali classiche, quanto piuttosto interpreti fluidi, capaci di accentrarsi e muoversi tra le linee. Una scelta che ha portato a rivalutare giocatori come Conceição e a ridiscutere il ruolo di altri, da Nico Gonzalez a Weah. Michele Padovano, ex attaccante bianconero e campione d’Europa nel 1996, ha commentato su Tuttosport la situazione in un’intervista, toccando tutti i reparti e offrendo una panoramica chiara su ciò che manca per rendere i bianconeri competitivi.

RUOLO DELL’ESTERNO – «Ma se lo chiedete a me, l’esterno è l’esterno. Ed è quello che salta il diretto avversario, che crea soluzioni, che poi ti fa fare gol. O ci arriva da solo».

CONCEIÇÃO SCELTA GIUSTA – «Nello scorso anno ha dimostrato valore, dunque credo di sì. Diciamo che la conferma se l’è conquistata sul campo. Però…»

PERÒ – «Però non c’è da fermarsi qui. Mi spiego: occorre fare qualcosa di diverso, il mercato è ancora un po’ incompleto».

COSA MANCA – «Manca un giocatore per reparto. Un difensore centrale da affiancare a Bremer, in attesa di Cabal che reputo molto valido. Però, ecco, partirei da lì: da un top player lì dietro».

CENTROCAMPO – «Il mio nome era Tonali. L’identikit non è cambiato: serve un mediano di quel tipo, con quelle caratteristiche. E quella forza».

DAVANTI – «Eh, un altro molto bravo. David per me sostituisce bene Vlahovic. Però ne occorre un altro. La rosa deve essere lunga, gli infortuni sono dietro l’angolo».

ESTERNI OFFENSIVI – «Forse Tudor non ne cerca. Cioè, le ali offensive non sono poi così utilizzate. Igor vuole giocatori che stiano più accentrati, non li sfrutta, per così dire, alla vecchia maniera».

COSA GLI OCCORRE ALLORA – «Credo abbia bisogno di un centrocampista con doti di inserimento. Non un profilo alla Lang, ecco. O come lo stesso Conceição, che fa giocare più vicino alla punta».

DRIBBLING: YILDIZ E THURAM I PIÙ BRILLANTI – «Ripeto: per me l’esterno è sempre importante. Prediligo chi punta forte, chi cerca di saltare l’avversario. L’anno scorso quella capacità ce l’aveva Chico, ma spesso è venuta a mancare. Thuram avrà una grande carriera, ma fa altro».

SANCHO PUÒ RISOLVERE IL PROBLEMA – «Giocatore forte. Ha quelle caratteristiche, sì. E gioca a piede invertito: può essere ideale, perché è bravo e ha un’ottima conclusione».

A NICO GONZALEZ DAREBBE UN’ALTRA OCCASIONE – «No, a Nico no. Anzi: lo farei solo con Koopmeiners. Pensiero mio, comunque. Non ho il termometro degli allenamenti».

PERCHÉ – «Hanno dimostrato di non reggere il peso della maglia bianconera».

MBANGULA E WEAH VERSO L’ADDIO – «Ecco, rispetto all’argentino, il loro addio mi è meno chiaro. Hanno fatto bene, in stagione. Avranno tutti le loro ragioni».

KOOPMEINERS PUÒ TORNARE QUELLO DI BERGAMO – «Il giocatore è forte, garantisce rendimento. Magari qualcuno pensava di avere Zidane in rosa, e allora lo rassicuro: non lo è. Ma vedrete: quando sarà al massimo capiremo il suo valore».