Calciomercato Juve, passi avanti per Pogba: Raiola incontra lo United

Mino Raiola incontra la dirigenza del Manchester United per il futuro di Paul Pobga: ecco lo scenario che interessa alla Juve

Le grandi manovre di Mino Raiola sono entrate nel vivo: il procuratore di Pogba, Donnarumma e De Ligt (tra gli altri) inizia il suo lavoro nella sessione di calciomercato estivo.

Come riporta il Sunday Star, Raiola incontrerà la dirigenza del Manchester United via Zoom per decidee il futuro di Paul Pogba. Il centrocampista è tornato prepotentemente nel mirino della Juventus dopo il ritorno in panchina di Massimiliano Allegri.