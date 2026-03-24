Calciomercato Juve: scambio David Kolo Muani col Psg. Dirigenza al lavoro, cosa potrebbe succedere in estate

Calciomercato Juve: si pensa allo scambio David Kolo Muani con il Psg. Ecco svelato il possibile scenario in vista dell’estate

La Juve è già al lavoro per pianificare le mosse della prossima sessione estiva di calciomercato. L’obiettivo primario della dirigenza è quello di rinforzare pesantemente il reparto offensivo. Secondo le ultime indiscrezioni lanciate dalla Gazzetta dello Sport, i riflettori della Vecchia Signora si sono accesi su un profilo di spessore internazionale, considerato estremamente gradito ai vertici societari.

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L’occasione Kolo Muani in uscita dal PSG

Il nome caldo è quello di Randal Kolo Muani. L’attaccante francese lascerà il Tottenham al termine dell’annata sportiva in corso, facendo rientro al Paris Saint-Germain. Tuttavia, il giocatore non rientra nei piani futuri del club francese, che sta già valutando diverse opzioni per cederlo. La dirigenza bianconera osserva la situazione con interesse, fiutando una vera e propria occasione per migliorare l’organico. Secondo le voci, il centravanti nutre un ottimo ricordo e non ha mai perso le speranze di vestire i colori bianconeri.

L’intreccio di mercato: la carta Jonathan David

Per agevolare un impegnativo trasferimento a livello economico, prende sempre più quota l’ipotesi di un clamoroso scambio sull’asse Torino-Parigi. I transalpini avrebbero infatti messo gli occhi su Jonathan David, proponendo di inserire il proprio tesserato come contropartita tecnica per abbassare le pretese. I bianconeri devono ora riflettere su questa operazione, valutandone tutte le ripercussioni. Il canadese ha vissuto una stagione altalenante, faticando a imporsi con continuità. Sacrificarlo per accogliere Kolo Muani potrebbe rappresentare la soluzione ideale per tutti, garantendo un contratto pienamente soddisfacente per le parti coinvolte. La trattativa si trova in una fase iniziale, ma le solide basi per intavolare discussioni decisamente concrete sono già presenti.

L’approvazione di Luciano Spalletti

Un elemento fondamentale per la sicura riuscita dell’affare risulta l’assenso della guida tecnica. Luciano Spalletti ha già dato il suo pieno benestare per questa operazione di mercato. L’allenatore apprezza moltissimo le indiscusse qualità del centravanti, ritenuto perfetto per variare gli schemi tattici. La sua dirompente fisicità e la capacità di attaccare la profondità offrirebbero preziose alternative offensive. Il mister è assolutamente convinto che un innesto del genere alzerebbe subito il livello competitivo, portando nuova linfa nello spogliatoio. I prossimi mesi diventeranno decisivi per comprendere se questo intricato intreccio di mercato si concretizzerà definitivamente.