Calciomercato Juve, Rabiot si allontana: la mamma lo vuole in Premier. L’entourage merita l’addio dai bianconeri

Adrien Rabiot non si è inserito nella Juventus e il giocatore potrebbe meditare un addio già a fine stagione, come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport.

Il francese è in Costa Azzurra, ma potrebbe decidere di salutare la compagine bianconera: la mamma, che fa parte del suo staff, lo vorrebbe in Premier League. Un altro caso per la Juventus, il centrocampista ex PSG non è sicuro di rimanere.