Calciomercato Juve: Raiola lavora per portare Pinamonti in bianconero

Calciomercato Juve: secondo quanto riporta il Corriere dello Sport Mino Raiola sarebbe al lavoro per Pinamonti

La Juve dovrà obbligatoriamente rinforzare il reparto offensivo nel prossimo calciomercato. I nomi più caldi sono Milik e Jimenez ma nelle ultime ore si sta facendo spazio un’ipotesi suggestiva: Andrea Pinamonti.

Il Genoa lo ha riscattato a febbraio dall’Inter pagando 18.5 milioni e i nerazzurri potrebbero contro-riscattarlo per 20 milioni ma i piani sono cambiati. Secondo il Corriere dello Sport Marotta e Ausilio non sono orientati a riportare a Milano il classe ’99 e così si può inserire la Juve. Mino Raiola, agente del giocatore, è al lavoro e allora il suo nome potrebbe inserirsi nelle chiacchierate tra i club, che vantano ottimi rapporti per i tanti affari chiusi negli ultimi anni.