Calciomercato Juve: Ramsey la chiave per Pogba? I dettagli

Il Manchester United ha fatto un sondaggio per Aaron Ramsey: il trequartista potrebbe essere la chiave per Pogba

Aaron Ramsey non ha ancora inciso in questa Juventus. Il bottino raccolto dal gallese parla chiaro: due gol in ventuno presenze e tanta panchina, oltre a una confusione tattica che non lo ha di certo aiutato, sballottato tra la trequarti e la mediana da Sarri. Secondo Tuttosport c’è stato un sondaggio da parte del Manchester United per Ramsey, che in Inghilterra ha lasciato un buonissimo ricordo con la maglia dell’Arsena.

Il quotidiano torinese spiega che l’ex Arsenal potrebbe essere la chiave giusta per arrivare a Paul Pogba, il cui attuale contratto scadrà nel 2021. stando alla valutazione fatta dal Transfermarkt, Ramsey costa 40 milioni che abbatterebbe notevolmente l’esborso economico bianconero qualora il Manchester United accetti l’inserimento di una contropartita nell’affare. Siamo ancora nel campo delle ipotesi ma intanto Paratici non lascia nulla di intentato per riportare Pogba sotto la Mole.