Calciomercato Juve, Ramsey verso il ritorno in Premier League

Calciomercato Juve, addio certo quello di Aaron Ramsey. Il gallese al capolinea sogna il ritorno in Premier League

Malato immaginario o malato di fatto: c’è il rischio di non vedere più Aaron Ramsey con la maglia della Juventus addosso. Secondo La Gazzetta dello Sport è certo il suo estate a gennaio.

Tuttosport aggiunge i dettagli. In estate Aaron non aveva voluto lasciare il club, ora il gallese è disposto a fare le valigie per tornare a fare il calciatore visto che in questa stagione ha collezionato appena 112 minuti tra campionato e Champions. Dove andrà? In autunno si è manifestato l’interesse dell’Everton di Rafa Ramirez: la Juve è disposta a lasciarlo andare anche a titolo gratuito non essendo a rischi minusvalenza. Di certo la Premier League è la destinazione preferita del gallese.