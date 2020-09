Pogba Juve farebbe felice Pirlo: Paul aspetta e non rinnova con lo United. Ai bianconeri serve la cessione di un big

Come scrive Tuttosport Paul Pogba ancora spera un giorno di poter vestire di nuovo la maglia della Juve. Il francese ha un contratto fino al 2022 con lo United che per il momento non vuole rinnovare, sperando sempre in un’offensiva bianconera.

In questo momento Paratici senza una cessione eccellente non può muoversi ma lo scenario potrebbe già essere diverso a gennaio. Di certo l’operazione renderebbe entusiasta Pirlo che di Paul è stato compagno di squadra.