Chiellini Juve, pronto il rinnovo annuale per il difensore

Massimiliano Allegri non vorrebbe rinunciare a Giorgio Chiellini per la prossima stagione. Pronto il rinnovo per il capitano con la Juve

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Massimiliano Allegri non avrebbe alcuna intenzione di rinunciare a Giorgio Chiellini per la prossima stagione. Anzi, l’allenatore vorrebbe allungare la carriera del capitano alla Juve per un altro anno.

Per Chiellini si prospetta dunque la diciassettesima stagione a Torino, con i discorsi legati al rinnovo del contratto per il 2021/22 che potrebbero essere approfonditi nelle prossime settimane a fine Europeo.