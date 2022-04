Calciomercato Juve, rivoluzione in mediana: i nomi sulla lista dei bianconeri

Calciomercato Juve: in vista della prossima stagione, i bianconeri vogliono operare una vera e propria rivoluzione in mediana

In estate la Juventus opererà una vera e propria rivoluzione a centrocampo. Punti fermi del presente e del futuro sono Zakaria e Locatelli, ma intorno a loro la società vuole costruire un centrocampo competitivo in Italia e in Europa.

Secondo il Corriere dello Sport, sono quattro i nomi nel mirino della Juve: si tratta di Renato Sanches, Gravenberch, Frattesi e Jorginho, senza dimenticare la difficile ma non impossibile pista Pogba.

