Calciomercato Juve: Sarri vuole tre giocatori per rivoluzionare la squadra

Calciomercato Juve: i tre nomi di Sarri per rivoluzionare Madama. Il tecnico bianconero e la sua mini lista degli acquisti

Dopo una stagione caratterizzata forse da uno scarso feeling tecnico tra Maurizio Sarri e alcuni membri della rosa della Juventus, nella prossima stagione Paratici vuole consegnare al tecnico una rosa più conforme al suo stile di gioco.

In questo senso sono già significativi gli acquisti di Kulusevski e Arthur Melo. Secondo Gazzetta nella lista di Sarri ci sarebbero tre nomi: in cima quello di Jorginho per la regia, quindi Emerson Palmieri per la fascia e Milik per l’attacco. Tutti e tre sono già stati allenati dal tecnico ma, per il momento, sono difficilmente raggiungibili.