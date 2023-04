Calciomercato Juve, sgambetto all’Inter per Bastoni?

Calciomercato Juve, i bianconeri stanno pensando alla possibilità di strappare Alessandro Bastoni all’Inter

Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Juve starebbe pensando ad uno “sgambetto” di mercato all’Inter. I dirigenti bianconeri stanno infatti monitorando la situazione di Alessandro Bastoni: il difensore andrà in scadenza nell’estate del 2024 e che ancora non è sicuro di rinnovare con i nerazzurri.

Marotta vorrebbe evitare un nuovo caso Skriniar e, per questo, sarebbe pronto a privarsi del giocatore per non perderlo a parametro zero in caso di mancato accordo per un rinnovo. A favore dei nerazzurri c’è la carta però dei rapporti del difensore con la tifoseria, che potrebberlo spingere a rifiutare eventuali offerte.

