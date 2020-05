Calciomercato Juve: si studia il ritorno di Pogba, Rabiot possibile pedina di scambio?

Calciomercato Juve: Fabio Paratici studia la strategia adatta a riportare Paul Pogba a Torino. Rabiot possibile contropartita

La Gazzetta dello Sport approfondisce il tema Paul Pogba alla Juventus. L’avventura del francese con la maglia dello United appare ormai ai titoli di coda, ma c’è da capire il club che lo accoglierà. Secondo la rosea, al momento è calda la pista Juventus: il Real Madrid, invece sarebbe intenzionato a tirarsi fuori dalla corsa al Polpo. L’Inter? La presenza dei nerazzurri nella contesa è chiaramente in second’ordine, partendo dal presupposto che Marotta stima il giocatore ma non ha un piano immediato per lui.

La Juve, quindi, è in prima fila e spera di poter convincere il Manchester United a scendere sotto i 70 milioni per il francese che, tuttavia, ha uno stipendio da 14 milioni netti a stagione difficilmente ammortizzabile per le casse bianconere, anche con le agevolazioni fiscali del caso. Per questo motivo si ipotizza anche un possibile inserimento come contropartita di Adrien Rabiot. Il francese avrebbe manifestato qualche segnale di insofferenza in merito alla sua prima stagione juventina. La madre Veronique in questi giorni è stata in contatto con Carlo Ancelotti, tecnico dell’Everton e sarebbe felice di portarlo in Premier.