Calciomercato Juve, spunta il retroscena: Spalletti ha bloccato una cessione a gennaio! Tutti i dettagli

Calciomercato Juve, punta il retroscena: Spalletti ha stoppato una cessione. Offerta da 15 milioni respinta

L’ascesa di Fabio Miretti porta un’impronta evidente: quella di Luciano Spalletti. Fin dal suo arrivo a Torino, il tecnico di Certaldo ha instaurato un rapporto speciale con il talento di Pinerolo, scegliendo di puntare con decisione sulle sue qualità. La svolta è arrivata soprattutto sul piano tattico: l’intuizione di avanzare il raggio d’azione del classe 2003, trasformandolo da mezzala a trequartista, ha permesso al giovane bianconero di scrollarsi di dosso l’etichetta di “eterna promessa” e imporsi come titolare inamovibile.

Il legame tra i due è così forte che Spalletti, durante il mercato invernale, ha posto un veto totale sulla sua cessione. Su Miretti si erano infatti accesi i riflettori di diversi club di Serie A, con la Lazio in prima fila. Il DS Fabiani e Maurizio Sarri erano pronti a investire 15 milioni di euro per portare il numero 21 a Formello, un’operazione che avrebbe garantito alla Juventus una plusvalenza piena. A rivelarlo è Tuttosport.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

La posizione irremovibile dell’allenatore ha però chiuso ogni spiraglio ai biancocelesti, confermando Miretti al centro del progetto juventino. Oggi quel “no” al mercato appare come una scelta vincente: l’ex Genoa è pronto a trascinare la squadra nella corsa Champions, a partire proprio dalla sfida di questa sera contro chi aveva provato a portarlo via da Torino.