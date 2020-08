Calciomercato Juve, «ultima spiaggia»: in tanti si giocano il posto, le richieste non mancano. Derby londinese per Ramsey

Una squadra intera si gioca il posto. La Gazzetta dello Sport in edicola oggi dedica ampio spazio alla Juventus e a una situazione da risolvere soprattutto sul mercato.

Ci sono tanti bianconeri che piacciono in Inghilterra: Ramsey – si legge – è tra Crystal Palace e West Ham mentre per Bernardeschi spunta il Wolverhampton. Il Fulham, invece, è interessato a Perin. Le prossime settimane saranno decisive per poter delineare meglio il futuro.