Calciomercato Juve, il Fenerbahce piomba su Vlahovic: offerta questa cifra, i bianconeri sparano alto!

Le ultime sulle mosse di calciomercato della Juve, con l’interesse del Fenerbahce per Dusan Vlahovic. Tutti i dettagli in merito

Il futuro di Dusan Vlahovic resta avvolto nell’incertezza. Nonostante la Juve abbia centrato in extremis la qualificazione alla prossima Champions League, l’attaccante serbo ha vissuto una stagione al di sotto delle aspettative. Con 15 reti in 41 presenze, Vlahovic ha raggiunto la doppia cifra ma senza mai davvero trascinare la squadra. Ora, con il Mondiale per Club alle porte e una società che chiede di tornare a lottare per lo scudetto, il suo destino è in bilico.

Secondo La Gazzetta dello Sport, il Fenerbahce è pronto a farsi avanti con un’offerta da 30 milioni di euro e un ricchissimo contratto da 10 milioni l’anno per il giocatore. Una proposta allettante anche per il calciatore, anche se la richiesta dei bianconeri rimane di 45 milioni di euro.