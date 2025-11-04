Calciomercato Juve, Vlahovic rimane e cambiano le cose con Luciano Spalletti? La situazione attuale - Calcio News 24

Caciomercato Juve: Vlahovic al centro del progetto Spalletti, futuro ribaltato per il numero 9

Il Caciomercato Juve si arricchisce di un nuovo, clamoroso capitolo. Dusan Vlahovic, fino a poche settimane fa considerato in partenza, è ora al centro del progetto tecnico di Luciano Spalletti. Il neo-allenatore bianconero ha infatti voluto lanciare un messaggio chiaro: il numero 9 serbo non solo resterà alla Juventus, ma sarebbe anche felice di legarsi al club per molti anni ancora.

Un ribaltone inatteso che cambia completamente gli scenari di mercato. Il “patto” tra Vlahovic e Spalletti è nato in fretta, ma si fonda su obiettivi concreti: riportare la Juve ai vertici e valorizzare al massimo un attaccante che il tecnico toscano considera perfetto per il suo gioco. Dopo il confronto diretto avuto a Torino, Spalletti ha raccontato: «Dusan conosce bene l’ambiente e sa cosa significa indossare la maglia della Juventus. Anzi, sarebbe felicissimo di restare».

Parole pesanti che smentiscono le voci di un possibile addio a parametro zero, alimentate da settimane di indiscrezioni su Chelsea, Tottenham e Bayern Monaco. Tutti club che, nel Caciomercato Juve, avevano messo gli occhi sull’attaccante serbo, complice un ingaggio da 12 milioni considerato fuori budget.

Spalletti, però, è un maestro nel valorizzare i centravanti. Il suo arrivo sembra aver risvegliato Vlahovic, che contro la Cremonese ha mostrato un atteggiamento nuovo: sacrificio, pressing, leadership. Una “risposta splendida”, come l’ha definita lo stesso tecnico. Segnali che fanno pensare a un rinnovo possibile e a un futuro ancora bianconero.

Il nuovo progetto tecnico ridisegna anche le gerarchie interne. In chiave Caciomercato Juve, Vlahovic torna a essere il punto fermo dell’attacco, con Yildiz promosso a seconda punta di talento. Chi rischia di uscire di scena è Jonathan David, a lungo considerato il sostituto ideale del serbo. Ora, però, il canadese scivola nelle gerarchie e potrebbe diventare un nome caldo per la sessione invernale, con Chelsea e Tottenham pronti a riprovarci.

La Juventus di Spalletti riparte dunque da Vlahovic, simbolo di una rifondazione tecnica e mentale. Nel Caciomercato Juve, l’obiettivo è chiaro: blindare il proprio numero 9 e costruire attorno a lui la nuova identità bianconera.

