Calciomercato Juve, si lavora per blindare Yildiz: pronto il rinnovo anti Premier, cifre raddoppiate!

Le ultime sulle mosse della Juve per blindare Kenan Yildiz, talento classe 2005 e numero dieci bianconero. Tutti i dettagli

Kenan Yildiz continua a far parlare di sé. Il talento turco, rivelazione della stagione bianconera, è ormai diventato un punto fermo per la Juventus, che intende blindarlo a tutti i costi.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la società è pronta a respingere i corteggiamenti della Premier League con un rinnovo importante. L’idea è di organizzare un nuovo summit subito dopo il Mondiale per Club, con l’obiettivo di ritoccare l’attuale contratto: per Yildiz si parla di un ingaggio che potrebbe salire fino a 3-4 milioni di euro, bonus compresi. Un segnale chiaro della fiducia del club nel suo gioiello.