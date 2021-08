Calciomercato Juventus: accordo per Locatelli? Le ultime

Juve e Sassuolo hanno trovato l’accordo definitivo per il trasferimento di Locatelli. I dettagli della trattativa

Domani ci sarà il via libera per il trasferimento di Locatelli dal Sassuolo alla Juve. Secondo quanto riportato da Sportitalia i due club si sarebbero accordati per una cifra complessiva pari a 35 milioni di euro con obbligo di riscatto e senza riscatto legato alla qualificazione in Champions League.

La Juve dilazionerà quindi il pagamento di Locatelli in 5 anni pagando 7 milioni per ogni anno.

