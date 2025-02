Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma per un attaccante in scandenza a giugno: le ultime

Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma per l’attaccante del Lille David: occasione a parametro zero in estate per i bianconeri

Secondo gli ultimi rumors, c’è un ritorno di fiamma della Juventus per l’attaccante di proprietà del Lille Jonathan David. Il giocatore canadese ha un contratto in scadenza con il club francese a fine stagione e la volontà del calciatore è di non rinnovarlo.

Secondo quanto riportato daTuttosport nell’edizione odierna, il canadese in estate lascerà la Francia a parametro zero e sarà una grande occasione per molte big europee. Oltre ai bianconeri sulle sue tracce ci sono ovviamente alcune big di Premier, ma anche PSG, Barcellona e Inter.