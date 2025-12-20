Calciomercato Juventus, non solo il centrocampista: Comolli proverà a prendere anche un rinforzo in quel ruolo. Le ultime sui bianconeri

Calciomercato Juventus: cambia la strategia per gennaio, non solo il centrocampo nel mirino. Occhi anche su un attaccante

Il calciomercato della Juventus potrebbe riservare sorprese importanti nella sessione di gennaio. Le recenti novità dall’infermeria hanno infatti costretto la dirigenza bianconera a rivedere le priorità iniziali, modificando una strategia che fino a poche settimane fa sembrava ben definita. L’obiettivo principale restava il rafforzamento della mediana, ma gli ultimi eventi hanno aperto nuovi scenari anche per il reparto offensivo.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’operazione chirurgica a cui si è sottoposto Dusan Vlahovic ha acceso un campanello d’allarme in casa Juve. L’attaccante serbo dovrà restare ai box almeno fino a marzo, un’assenza pesante che rischia di condizionare il rendimento della squadra nei mesi decisivi della stagione, tra Serie A e competizioni europee.

Emergenza in attacco: si cerca un vice Vlahovic

Alla luce dello stop prolungato del numero 9, il calciomercato della Juventus potrebbe concentrarsi anche sull’ingaggio di una punta centrale. L’idea della dirigenza è quella di individuare un profilo con caratteristiche simili a Vlahovic: fisicità, presenza in area e capacità realizzativa. Al momento, Luciano Spalletti può contare su Openda e Jonathan David, mentre restano da valutare le condizioni di Milik, rientrato solo di recente tra i convocati.

Proprio per questo, l’ipotesi di un “doppione” di Vlahovic prende sempre più quota. Non si tratterebbe di un colpo di primo piano, ma di un rinforzo funzionale per coprire l’emergenza e garantire alternative affidabili nel breve periodo.

Calciomercato Juventus e vincoli economici: prima le cessioni

Come spesso accade, però, il calciomercato della Juventus deve fare i conti con i limiti di bilancio. La linea della società è chiara: prima di acquistare sarà necessario sfoltire la rosa. Le operazioni in entrata dovranno essere sostenibili e possibilmente finanziate da cessioni secondarie.

In quest’ottica, attenzione alle possibili uscite. Vasilije Adžić, giovane talento classe 2006, potrebbe lasciare Torino in prestito per trovare maggiore continuità. Un altro nome in uscita è quello di Joao Mario, considerato ormai ai margini del progetto tecnico e utile per ridurre il monte ingaggi.

Il centrocampo resta una priorità

Nonostante l’emergenza offensiva, il calciomercato della Juventus non perde di vista l’obiettivo iniziale: rinforzare la regia. Spalletti continua a chiedere un centrocampista capace di dare ordine e qualità alla manovra. Molto dipenderà dagli incastri finali, tra recuperi dall’infermeria e margini economici, ma gennaio si preannuncia caldo per i bianconeri.