Calciomercato Juventus: il Bayern Monaco ha chiesto informazioni per Vlahovic. Il centravanti serbo è in scadenza nel 2026

Un presente da protagonista, un futuro già scritto. Il paradosso di Dušan Vlahović continua a essere il tema centrale in casa Juventus. L’attaccante serbo, partito come riserva di lusso, sta trascinando la squadra a suon di gol, ma il suo destino a Torino appare segnato, con un rinnovo contrattuale ormai fuori discussione e i top club europei già in fila per il 2026.

I numeri di questo avvio di stagione sono impressionanti: in appena 230 minuti giocati, Vlahović ha già messo a segno 4 gol e fornito 1 assist, dimostrando un cinismo da fuoriclasse. Una forma smagliante che, se da un lato risolve i problemi in campo, dall’altro complica la gestione di Igor Tudor, chiamato a valorizzare anche i cospicui investimenti estivi fatti su David e Openda.

Nel tentativo di placare le voci di mercato, è intervenuto il dirigente Giorgio Chiellini, che a DAZN ha blindato il giocatore, almeno a parole. «Vlahović è un giocatore della Juve fino al 30 giugno 2026. Quello che si legge è per noi surreale: non si muove, è importante sia che giochi dall’inizio sia che entri, speriamo che entri bene come ha fatto. Ha un atteggiamento ottimo e lo sta dimostrando in campo, il campo lo sta ripagando».

Tuttavia, la realtà contrattuale racconta un’altra storia. Con uno stipendio da 12 milioni di euro netti e nessun incontro previsto per il rinnovo, la separazione a parametro zero nel 2026 sembra l’esito più probabile. E le grandi d’Europa, come riportato da Fabrizio Romano, si stanno già muovendo. Il Bayern Monaco ha effettuato le prime chiamate informative per sondare i costi di un’eventuale operazione. Mentre la Juve si gode i suoi gol da “separato in casa”, la corsa per assicurarsi il bomber a zero è già iniziata.