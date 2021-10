Calciomercato Juventus: blitz del Tottenham su Morata. Le ultime

Resta incerto il futuro alla Juventus di Alvaro Morata: l’attaccante spagnolo è finito nel mirino del Tottenham

Permangono i dubbi alla Juventus sul riscatto di Alvaro Morata la prossima estate, con i bianconeri che hanno la facoltà di rilevare l’intero cartellino dello spagnolo per 35 milioni di euro dall’Atletico Madrid.

Stando al quotidiano AS, i bianconeri punterebbero su Vlahovic e Icardi per il futuro e potrebbero risparmiare sul riscatto di Morata per investire il tesoretto sul gioiello della Fiorentina o sull’ex bomber dell’Inter. Oltre alla Juve, neanche l’Atletico Madrid avrebbe intenzione di tenere in rosa il classe ’92: per Morata potrebbero così aprirsi le porte del Tottenham dell’estimatore Paratici.