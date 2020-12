Calciomercato Juventus, blitz per Pavoletti: le ultime

Calciomercato Juventus: i bianconeri avrebbero avviato i primi contatti con il Cagliari per Pavoletti

La Juventus è alla ricerca di un nuovo attaccante sul mercato per rinforzare il reparto avanzato di Andrea Pirlo. L’edizione odierna del Corriere dello Sport rilancia il nome di Leonardo Pavoletti in orbita bianconera.

Secondo il quotidiano romano, sarebbe stata avviata la trattativa col Cagliari per l’attaccante. In cambio, si legge, la Juventus potrebbe girare in prestito per sei mesi il terzino americano Reynolds, per il quale la società tenta di chiudere con il Dallas.