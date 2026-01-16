Calciomercato Juventus: tanti ostacoli per Chiesa. Comolli ha già pronta l’alternativa in casa di fumata nera! Chi è l’obiettivo

Calciomercato Juventus: il Liverpool non si smuove per Chiesa. Comolli ha già l’alternativa per rinforzare l’attacco bianconero

Giorni di fuoco alla Continassa. Il calciomercato di gennaio della Juventus entra nel vivo con una suggestione che sta rapidamente trasformandosi in una trattativa concreta: il grande ritorno di Federico Chiesa. Secondo quanto rilanciato con forza da La Gazzetta dello Sport, la volontà del giocatore è ferrea e potrebbe fare la differenza. L’esterno offensivo classe 1997 ha deciso di chiudere la sua parentesi in Inghilterra. Dopo l’addio consumatosi nell’estate 2024, Chiesa sente che il suo tempo al Liverpool è finito e spinge per riabbracciare i colori bianconeri, convinto che Torino sia l’ambiente ideale per rilanciarsi definitivamente.

La trattativa: il nodo della formula

Se il cuore del ragazzo dice “Juve”, la ragione di stato impone cautela sui conti. Il tavolo con i Reds è aperto, ma la strada è in salita. La dirigenza bianconera, guidata da Damien Comolli, sta lavorando per definire un affare sostenibile: la proposta sul piatto è quella di un prestito con obbligo di riscatto, che scatterebbe però solo al verificarsi di determinate condizioni. Il Liverpool, dal canto suo, fa resistenza. Il club di Anfield non intende svendere e cerca garanzie economiche più solide per lasciar partire il giocatore a metà stagione. Si cerca la quadra, ma il braccio di ferro è in atto.

Il piano B: occhi su Daniel Maldini

La Juventus, però, non vuole farsi trovare impreparata in caso di fumata nera. Per questo motivo, il club tiene in caldo un’alternativa di lusso: Daniel Maldini. Il trequartista figlio d’arte, attualmente all’Atalanta, è il profilo individuato come “Piano B”. Luciano Spalletti ha già dato il suo benestare all’eventuale operazione. La priorità resta Chiesa, ma se i tempi dovessero dilatarsi, la virata su Maldini sarebbe immediata.