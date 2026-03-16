Calciomercato Juventus: David e un futuro sempre più lontano da Torino. In estate si andrà in questa direzione, novità importanti!

Calciomercato Juventus: David potrebbe lasciare i bianconeri in estate. Non ha convinto, ecco le possibili destinazioni del canadese

Secondo quanto riportato sulle pagine di Tuttosport, l’avventura alla Juventus di Jonathan David sembra già giunta a un bivio decisivo. Rimandato con tendenza alla bocciatura dopo otto mesi deludenti, conditi da sole 7 reti complessive tra Serie A e Champions League, il numero 30 ha ormai perso il posto da titolare. Sebbene gli restino nove giornate per riscattare un’annata sofferta, il suo futuro appare sempre più lontano dalla Continassa.

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Il mercato in Francia: l’ostacolo Fonseca e la pista Marsiglia

Le prime sirene di mercato arrivano dalla Ligue 1. I rumors transalpini hanno accostato il giocatore al Lione, attualmente allenato da Paulo Fonseca. Un’associazione nata dai trascorsi comuni al Lille tra il 2022 e il 2024, ma che nasconde un feeling tutt’altro che speciale. Nell’estate 2024, infatti, David fu vicino al passaggio al Milan, ma la trattativa fu stoppata proprio dal veto del mister portoghese, che preferì puntare su Alvaro Morata. Un precedente che potrebbe spingere il canadese a rifiutare la destinazione.

Ben più concreta l’opzione Olympique Marsiglia. I francesi cercano un attaccante di peso per la prossima Champions League e per accorciare il gap con il PSG. I rapporti tra l’OM e la dirigenza juventina sono ottimi, come testimonia la passata operazione legata a Timothy Weah.

Il fascino della Premier League e l’obiettivo plusvalenza

Non va assolutamente esclusa la pista che porta in Premier League, campionato che ha sempre affascinato il canadese. Lo scorso gennaio ci aveva provato il Nottingham Forest, prima di virare e prelevare dal Napoli Lorenzo Lucca. Restano vigili anche Tottenham e West Ham.

La Juventus appare oggi pronta ad ascoltare le offerte per fare cassa. Essendo arrivato a parametro zero, la partenza di David produrrebbe una netta plusvalenza a bilancio. Denari freschi e utili per regalare a Luciano Spalletti un rinforzo offensivo molto più congeniale alle sue esigenze tattiche.