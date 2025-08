Calciomercato Juventus: Douglas Luiz verso Nottingham. Perché Modesto può essere decisivo per la cessione del centrocampista brasiliano

Dopo una prima stagione deludente a Torino e il caso del rientro in ritardo dalle vacanze, Douglas Luiz è sulla lista delle cessioni della Juventus. La sua partenza, però, non è semplice, considerata l’importante cifra (51,5 milioni di euro) spesa solo un anno fa per prelevarlo dall’Aston Villa. Come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, il club che sta accelerando con maggiore decisione per riportarlo in Premier League è il Nottingham Forest.

La trattativa sulle cifre: la Juve chiede 40 milioni

Il centrocampista brasiliano è la prima scelta del tecnico Nuno Espirito Santo, e il club inglese sta intensificando i contatti con la Juventus per trovare un’intesa. La richiesta dei bianconeri è di almeno 40 milioni di euro, mentre l’offerta del Forest si aggira intorno ai 33-34 milioni. Le parti stanno dialogando per colmare la distanza, spinte anche dal pieno gradimento del giocatore verso la destinazione. Il suo agente, Kia Joorabchian, ha già un’intesa di massima con il club inglese per un contratto fino al 2030 da 5 milioni di euro a stagione più bonus.

Si discute sulla formula: obbligo di riscatto e condizioni

Oltre al prezzo, si discute sulla formula del trasferimento. La Juventus spinge per una cessione a titolo definitivo o, in alternativa, per un prestito con obbligo di riscatto. Il Nottingham Forest vorrebbe legare l’obbligo a condizioni sportive precise, come la qualificazione a una coppa europea. La Juve, dal canto suo, spera di inserire condizioni più semplici da raggiungere per garantirsi l’incasso.

I rapporti che possono sbloccare l’affare

A favorire la buona riuscita dell’operazione, sottolinea Tuttosport, sono gli ottimi rapporti tra le varie parti in causa. L’agente del giocatore, Kia Joorabchian, ha un legame solido con il ds del Forest, Edu Gaspar, che è da sempre un grande estimatore del brasiliano. Inoltre, il neo direttore tecnico juventino, Francois Modesto, vanta un canale privilegiato con la proprietà del club inglese, in particolare con il presidente Marinakis. Proprio queste relazioni potrebbero rivelarsi decisive per limare le ultime distanze e sbloccare l’affare.