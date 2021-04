Calciomercato Juventus: Griezmann possibile a una condizione

Juventus, PSG e Liverpool monitorerebbero il futuro di Griezmann al Barcellona: le ultime su futuro dell’attaccante francese

Il Barcellona starebbe valutando il futuro di Antoine Griezmann. L’attaccante francese non è tra gli incedibili, però finirebbe sul mercato per non meno di 80 milioni di euro come scrive la testata Todofichajes.com.

Oltre al PSG e ad un possibile ritorno in patria, anche Juventus e Liverpool resterebbero vigili sulla situazione del giocatore campione del mondo. Griezmann rappresenterebbe un profilo di spessore per le due squadre in caso di cessione rispettivamente di Dybala e Salah.