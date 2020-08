Calciomercato Juventus, i bianconeri si rifanno sotto per Tonali. In attacco la scelta è quasi fatta: si pensa a Jimenez

Il nuovo allenatore è stato deciso, ora la Juventus penserà anche al mercato. I bianconeri – si legge sull’edizione odierna di Tuttosport – si sono fatti di nuovo sotto per Sandro Tonali.

Pirlo, infatti, potrebbe ripartire proprio dal giovane talento del Brescia in cabina di regia. In attacco la scelta sembra essere stata già presa: si va verso Jimenez, autore di ben 27 gol in stagione.