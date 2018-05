Gayà, niente Juventus: rinnova con il Valencia

Calciomercato Juventus, sfuma l’obiettivo José Gayà per la fascia sinistra: il classe 1995 è ad un passo dal rinnovo di contratto con il Valencia, ecco i dettagli

Il futuro di Alex Sandro è tutto da scrivere mentre Kwadwo Asamoah ha virtualmente dato l’addio: estate di restyling per la fascia sinistra della Juventus, con la dirigenza al lavoro per individuare i profili ideali per l’idea di gioco di Massimiliano Allegri. Numerosi i calciatori sul taccuino di Marotta e Paratici: tra i terzini più stimati José Gayà, talento di proprietà Valencia.

Difficilmente però il classe 1995 lascerà il Mestalla secondo la stampa spagnola: Superdeporte rivela che il calciatore è intenzionato a proseguire la sua avventura al Valencia. In scadenza 30 giugno 2020, la dirigenza dei Che è al lavoro per blindare Gayà: un’accelerata è prevista dopo la qualificazione matematica alla prossima edizione di Champions League. In particolare per evitare una beffa: a partire dal 1° luglio la clausola rescissoria calerà da 40 a 30 milioni di euro.