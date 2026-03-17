Calciomercato Juventus: Koné e Goretzka (a zero) i nomi a centrocampo. Ma per l’attacco il ‘colpo’ è già in casa. Dentro alle mosse dei bianconeri

Calciomercato Juventus: Koné e Goretzka per rinforzare il centrocampo di Spalletti. Per l’attacco il ‘colpo’ è già in casa. Quali sono le mosse

La Juventus sta programmando le prossime mosse di mercato con un focus particolare sul centrocampo. L’obiettivo primario di innalzare il tasso tecnico del reparto ha portato la dirigenza a virare con decisione su nuovi profili, complice l’allontanamento di Sandro Tonali, sempre più vicino alla permanenza in Premier League viste le attenzioni di Arsenal e Manchester United.

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Il centrocampo: la corsa a Koné e l’occasione Goretzka

Il nome caldo per la mediana è quello di Ismael Koné, centrocampista canadese che sta incantando con la maglia del Sassuolo sotto la guida di Fabio Grosso. Il mediano ha già siglato 5 reti, spingendo gli osservatori juventini a monitorarlo da vicino al Mapei Stadium. Riscattato dagli emiliani per 12 milioni dal Marsiglia, la sua valutazione oscilla ora tra i 25 e i 30 milioni di euro. I buoni uffici tra i due club, consolidati dagli affari Muharemovic e Pedro Felipe, potrebbero favorire la trattativa e battere la forte concorrenza di Inter e Roma.

Parallelamente, mister Luciano Spalletti ha messo nel mirino Leon Goretzka. Il tedesco lascerà il Bayern Monaco a parametro zero, un’occasione d’oro per la quale la Juventus sta in pressing, sfidando il Milan e i club inglesi. La qualificazione in Champions League sarà l’ago della bilancia per convincere definitivamente il giocatore.

La rinascita di Boga: il jolly a costo zero

Se il mercato estivo ha lasciato scorie pesanti – con i flop di Loïs Openda (pagato 43,9 milioni e fermo a due reti) e le prestazioni altalenanti di Jonathan David (7 centri) – la sessione di riparazione ha regalato un inaspettato raggio di sole: Jeremie Boga. Arrivato in prestito gratuito dal Nizza, l’attaccante franco-ivoriano ha segnato 3 gol in 8 presenze (uno ogni 66 minuti), mascherando l’assenza del lungodegente Dusan Vlahovic.

Il riscatto, fissato a soli 4,8 milioni di euro, appare come un autentico affare. Boga ha ritrovato continuità e forma mentale: «Mi sono allenato bene privatamente e, quando sono arrivato, ho trovato una squadra e un mister che mi danno enorme fiducia», ha dichiarato. L’intesa con l’ambiente è totale: «Tutti mi hanno accolto benissimo, sento l’affetto dei compagni».

Ora, utilizzato come esterno o centravanti atipico al fianco di Kenan Yildiz, Boga si prepara a vivere una notte speciale all’Allianz Stadium proprio contro la sua ex squadra, il Sassuolo.