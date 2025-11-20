Calciomercato Juventus, Locatelli non convince Spalletti: il tecnico ha individuato quel giocatore per sostituire il centrocampista

Calciomercato Juventus, Spalletti non è convinto da Locatelli e vorrebbe Lobotka. Avviati i contatti con il procuratore per capire la fattibilità dell’affare

Il calciomercato della Juventus continua a muoversi anche lontano dalle sessioni ufficiali, alimentato da indiscrezioni, analisi tecniche e riflessioni interne che delineano con sempre maggiore chiarezza le idee del club per il futuro. Nelle ultime ore, una nuova voce ha attirato l’attenzione dei tifosi bianconeri. Durante la trasmissione Controcalcio, il giornalista Marcello Chirico – da sempre molto vicino alle vicende della Vecchia Signora – ha rivelato un’indiscrezione particolarmente rilevante, che coinvolge anche il Napoli e uno dei suoi giocatori più preziosi.

Secondo Chirico, nel quadro attuale del calciomercato della Juventus, la società starebbe valutando con attenzione la situazione del centrocampo, reparto che negli ultimi anni ha spesso generato discussioni e che potrebbe essere al centro di una profonda revisione tecnica. In particolare, è emersa una valutazione precisa da parte del tecnico bianconero: Manuel Locatelli, mediano titolare della formazione juventina, non convincerebbe appieno. Chirico ha dichiarato apertamente che “a Spalletti non piace proprio”, sottolineando come questa opinione non sia isolata, poiché anche parte della tifoseria non sarebbe pienamente soddisfatta del rendimento dell’ex Sassuolo.

Proprio da queste considerazioni nasce un nuovo scenario di calciomercato della Juventus, che vede il club interessato a un regista puro, un playmaker capace di dettare i tempi del gioco e di dare fluidità alla manovra. Il nome individuato sarebbe quello di Stanislav Lobotka, uno dei pilastri del centrocampo del Napoli. L’ex Celta Vigo rappresenta per Spalletti il profilo ideale: qualità nel palleggio, intelligenza tattica, pulizia tecnica e grande capacità di gestione del ritmo della partita.

Chirico ha aggiunto che alcuni contatti preliminari sarebbero già avvenuti con il procuratore del centrocampista slovacco, segnale evidente che il calciomercato della Juventus sta monitorando la situazione con attenzione. Tuttavia, il Napoli – almeno per ora – non avrebbe alcuna intenzione di sedersi al tavolo delle trattative. Lobotka è considerato un elemento chiave del progetto tecnico azzurro, difficilmente cedibile e centrale per il gioco della squadra.

Nonostante questo, la Juventus potrebbe continuare a insistere, soprattutto se dovessero maturare cambiamenti strategici o se si aprissero spiragli inattesi nei prossimi mesi. Il calciomercato della Juventus è appena entrato nella sua fase preparatoria, ma la sensazione è che il club abbia identificato con chiarezza il suo obiettivo: rinnovare il centrocampo partendo da un regista di livello internazionale. Lobotka, per caratteristiche e visione di gioco, resta in cima alla lista.