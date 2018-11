La Juventus rinuncia al sogno Marcelo: Perez non vuole cedere Marcelo e gli prospetta un rinnovo a vita con il Real Madrid

Viste le difficoltà di rinnovo per Alex Sandro, la Juventus si è guardata più volte intorno per cercare un sostituto: gli uomini mercato della Continassa dopo il colpo Ronaldo avrebbero volentieri preso anche Marcelo dal Real Madrid. Secondo calciomercato.com il terzino brasiliano, però, è destinato a rimanere un sogno, anche se in realtà non c’è mai stata una trattativa. Perez, infatti, ha già comunicato alla giunta direttiva del club che non intende privarsi di Marcelo: non lo cederà a gennaio e nemmeno in estate. Anzi l’obiettivo del presidente è legarsi a vita con il forte terzino brasiliano. La Juventus dovrà guardare altrove.