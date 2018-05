Mandzukic piace al Manchester United: asse con Darmian alla Juve?

Dopo tre anni da protagonista alla Juventus, Mario Mandzukic potrebbe dare l’addio: l’attaccante croato piace al Manchester United, possibile affare con Matteo Darmian

Manchester United già al lavoro sul mercato in vista della prossima stagione. Josè Mourinho ha messo nel mirino diversi profili per potenziare la rosa ed il primo colpo è in arrivo: accordo con lo Shakhtar Donetsk per il centrocampista Fred, affare da circa 50 milioni di euro. Ma non solo: sul taccuino dello Special One c’è anche Mario Mandzukic per rinforzare il reparto avanzato…

Secondo quanto riporta Sky Sport, i Red Devils stanno pensando all’attaccante della Juventus: arrivato nell’estate 2015 dall’Atletico Madrid per circa 20 milioni di euro, il croato ha raccolto 10 reti e 4 assist in questa stagione ma potrebbe essere sacrificato per fare spazio a Alvaro Morata. L’emittente satellitare rivela che Mourinho è un grande estimatore del 31enne, profilo con le caratteristiche ideali per la sua idea di gioco. E non è da escludere un possibile asse tra i due club, con la Vecchia Signora da tempo sulle tracce di Matteo Darmian. Attesi aggiornamenti sul futuro di Mandzukic, che nelle ultime settimane è stato accostato anche al Milan…

