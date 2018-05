Per Morata Juventus e Atletico Madrid sono pronte a scontrarsi sul calciomercato: i rischi e le opportunità per i bianconeri

La Juventus vuole Alvaro Morata. Ormai non è più un segreto, a maggior ragione dopo l’incontro tra Fabio Paratici e l’attaccante del Chelsea, presente a Milano con l’agente Juanma Lopez. L’Atletico Madrid è una concorrente da non sottovalutare, ma per Morata la Juventus ha già messo in piedi un piano. Lo spagnolo costa molto e si pensa che settanta-ottanta milioni di euro non possano bastare, dato che il Chelsea lo ha preso per una cifra simile un anno fa. Innanzitutto, servirebbe monetizzare prima di tentare l’affondo, per questo motivo la partenza di Gonzalo Higuain è una condizione quasi obbligatoria per l’operazione Morata. Poi, il piano: un prestito oneroso di due anni da dieci-quindici milioni e un riscatto a quaranta-quarantacinque milioni di euro. Chelsea e Juventus hanno già dato vita a un affare simile con Juan Cuadrado, ma è difficile riuscire a replicare un affare simile adesso con Morata.

C’è poi un altro problema, invero non piccolo. Si chiama Atletico Madrid e ha messo gli occhi su Alvaro Morata. I colchoneros potrebbero vendere Antoine Griezmann nelle prossime settimane, una cessione dalla quale ricaverebbero circa cento milioni di euro. Con un tesoretto simile, non è difficile arrivare alla cifra richiesta dal Chelsea per prendere lo spagnolo. Anche se tutto è in divenire, la sensazione è che Diego Pablo Simeone abbia in mente proprio Morata in caso di addio di Griezmann. Per la Juventus sarebbe un bel guaio, dato che la disponibilità economica dell’Atleti diventerebbe più alta rispetto a quella dei bianconeri. Attenzione anche all’ingaggio, l’ex Real prende otto milioni di euro e per la Juve sono tanti. Morata non è una trattativa semplice, questo lo si sapeva già quando sono uscite le prime voci, ma rischia di complicarsi ulteriormente.