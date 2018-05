Bonaventura-Mandzukic: pazzo scambio Juve-Milan?

Juventus e Milan pensano allo scambio Bonaventura-Mandzukic. I due club a lavoro per nuovi affari sul mercato

Juventus e Milan, dopo l’affare che ha portato Leonardo Bonucci in rossonero con conseguente passaggio di Mattia De Sciglio in bianconero, potrebbero tornare a fare affari insieme. Il club bianconero vuole un centrocampista tuttofare, di qualità, e continua a pensare a Jack Bonaventura. Il calciatore rossonero è un pallino di Massimiliano Allegri e non è da escludere un clamoroso scambio con il Milan con Mario Mandzukic. Scambio Bonaventura-Mandzukic? Secondo SportMediaset è un affare possibile.

Il Milan infatti è alla ricerca di un nuovo centravanti. I rossoneri cercano rinforzi ‘alla Bonucci’, giocatori in grado di fare la differenza, giocatori vincenti e con un curriculum importante. Mario Mandzukic ha un contratto fino al 2020 con la Juventus ma potrebbe partire per tornare a fare il centravanti: il croato vorrebbe cambiare ruolo, vorrebbe tornare a occupare una posizione centrale e non più esterna e alla Juve, con la presenza di Gonzalo Higuain, questo non è possibile. Juve e Milan potrebbero venirsi incontro e potrebbero trovare un’intesa sul mercato che porterebbe Giacomo Bonaventura, assistito da Mino Raiola, alla Juventus e Mario Mandzukic al Milan. Bianconeri e rossoneri a lavoro.