Calciomercato Juventus, obiettivo Jimenez: ipotesi scambio con Ramsey

Calciomercato Juventus: i bianconeri pensano a Jimenez del Wolverhamtpon per migliorare l’attacco

La Juventus deve puntellare l’attacco in vista della prossima stagione. Serve una punta centrale di peso e sulla lista dei bianconeri sarebbe finito Raul Jimenez del Wolverhampton. Ad aiutare il club torinese nella corsa al portoghese, potrebbe essere anche il decreto crescita.

Con lo sgravio fiscale, già sfruttato la scorsa estate per Adrien Rabiot, Aaron Ramsey e Matthijs de Ligt, infatti, la Juventus sarebbe più competitiva a livello di stipendio. Inoltre, come riportato da Tuttosport, i bianconeri potrebbero inserire nella trattativa proprio Ramsey come pedina di scambio per abbassare le pretese economiche dei Wolves.