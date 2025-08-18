Ultime Notizie
Calciomercato Juventus: cosa manca per chiudere il colpo O’Riley
La Juventus si prepara a un possibile colpo a centrocampo: Matt O’Riley, centrocampista danese in forza al Brighton, scalpita per vestire la maglia bianconera. Come riferisce Tuttosport, un accordo di massima con il giocatore è già stato trovato, segnale che i bianconeri non vogliono farsi cogliere impreparati nel caso in cui si concretizzi la cessione di Douglas Luiz al Nottingham Forest.
O’Riley, centrocampista offensivo con una buona visione di gioco e una spiccata capacità di inserimento, rappresenta un profilo gradito a Igor Tudor, che ne apprezza duttilità e caratteristiche tecniche. Il Brighton valuta il suo cartellino attorno ai 30 milioni di euro, una cifra che la Juventus considera impegnativa ma non impossibile, soprattutto se si concretizzerà la partenza di Luiz.
L’uscita del centrocampista brasiliano, infatti, libererebbe sia spazio salariale che risorse economiche utili per andare all’assalto di O’Riley. Per il momento, i bianconeri mantengono i contatti con gli inglesi, consapevoli che la trattativa potrà entrare nel vivo non appena si sbloccheranno le operazioni in uscita.
Il calciomercato Juve resta quindi in fermento: O’Riley vede la Serie A come un’opportunità di crescita e spinge per il trasferimento, mentre la Juventus si prepara a cogliere l’occasione al momento giusto. I prossimi giorni, con lo snodo legato a Douglas Luiz, saranno decisivi per capire se il danese potrà vestire la maglia bianconera già da questa stagione.
