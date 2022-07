Calciomercato Juventus, Paredes ha detto sì: manca il via libera del PSG. La situazione

Calciomercato Juventus: il centrocampista Paredes ha detto sì al trasferimento in bianconero, manca ora il via libera del PSG

Come riportato da La Gazzetta Sportiva, è arrivato il sì di Leandro Paredes alla Juventus. Il centrocampista non vuole essere un rincalzo al PSG in vista del prossimo Mondiale e spera di giocare di più in una nuova squadra.

La Juventus dovrà però trovare il via libera anche da parte del PSG. Il club parigino è si disposto a cedere l’ex Roma, ma non ha intenzione di fare sconti dopo aver speso 47 milioni più bonus nel gennaio del 2019. Ecco perché i parigini vorrebbero un prestito con obbligo di riscatto ad almeno 15 milioni di euro.

