Calciomercato Juventus, nuovo prestito per Arthur: dove giocherà il playmaker brasiliano che nella prossima stagione torna in patria

Un altro esubero in uscita per la Juventus. Dopo aver definito diverse operazioni in entrata, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli continua a lavorare per sfoltire la rosa a disposizione del tecnico Thiago Motta. Il prossimo a salutare Torino sarà Arthur Melo, per il quale si sta per concretizzare un ritorno a casa, in Brasile.

La Juventus ha infatti raggiunto un accordo verbale con il Gremio, club di Porto Alegre dove il centrocampista è cresciuto e si è affermato prima del suo approdo in Europa al Barcellona. L’operazione è stata impostata sulla base di un prestito e le parti contano di formalizzare tutti i documenti e chiudere l’affare entro la giornata di domani. Si conclude così, almeno temporaneamente, l’avventura in bianconero del classe 1996, arrivato nel 2020 ma mai in grado di imporsi, finendo progressivamente ai margini del progetto tecnico.

Dopo i prestiti al Liverpool e alla Fiorentina, Arthur ha trascorso l’ultima stagione in Spagna, con la maglia del Girona, dove ha ritrovato continuità e un buon livello di prestazioni, collezionando 15 presenze. Il suo rientro alla Continassa era però solo di passaggio. Con un centrocampo ridisegnato dal recente e oneroso acquisto di Douglas Luiz dall’Aston Villa, per il brasiliano non c’era più spazio. Il suo ritorno al Gremio rappresenta la soluzione ideale per tutte le parti coinvolte: per il giocatore, che cerca un rilancio definitivo, e per la Juventus, che alleggerisce il monte ingaggi.