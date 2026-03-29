Calciomercato Juventus: resta ancora distanza per il rinnovo di Vlahovic. Cosa è emerso dopo l’incontro con il club bianconero

Calciomercato Juventus: c’è distanza ancora per il rinnovo di Vlahovic. Cosa è accaduto nell’incontro con il club bianconero

Il futuro dell’attacco bianconero resta il tema centrale in vista della prossima e infuocata sessione estiva di mercato. Secondo Matteo Moretto, la situazione alla Continassa vive una preoccupante fase di stallo: non c’è ancora nessun accordo tra la Juventus e Dusan Vlahovic per il tanto atteso e discusso rinnovo. Il bomber serbo ha un contratto in naturale scadenza a giugno e l’urgenza di una rapida risoluzione si fa ogni giorno più pressante.

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Le cifre del disaccordo: nodo ingaggio e commissioni

Il nodo principale di questa complessa trattativa riguarda le notevoli divergenze sulle cifre economiche. Attualmente si registra una sostanziale distanza tra la proposta formulata dalla società e le importanti richieste avanzate dall’entourage del ragazzo. Le frizioni maggiori si concentrano in particolar modo sull’ammontare dell’ingaggio netto e sulle altissime commissioni richieste dagli agenti.

Nonostante gli ultimi fitti contatti abbiano registrato un lieve avvicinamento tra le parti in causa, manca ancora lo scatto decisivo per arrivare alla tanto sperata fumata bianca. Le negoziazioni procedono a rilento, sebbene ci siano chiaramente ancora margini per ricucire il divario finanziario e giungere finalmente a una stretta di mano che soddisferebbe appieno tutto l’ambiente sportivo.

L’incubo parametro zero e l’ombra delle big estere

Trattenere il centravanti serbo rappresenterebbe una priorità tecnica assoluta per garantire un elevato livello di competitività alla formazione nel prossimo futuro. Al contrario, perdere un giocatore di questo immenso calibro a parametro zero costituirebbe un danno incalcolabile, un vero e proprio disastro sia per le casse che per le ambizioni del club.

I vertici societari dovranno necessariamente compiere uno sforzo economico mirato per accontentare le legittime aspettative del terminale offensivo, chiudendo le porte a pericolosi inserimenti da parte di ricche pretendenti estere, pronte ad approfittare del contratto in scadenza. Le prossime settimane saranno decisive per definire questo intricato scenario: serviranno nuovi incontri strategici per limare i dettagli, trovare la giusta quadra e assicurarsi le prestazioni di Vlahovic per le prossime stagioni.