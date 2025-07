Calciomercato Juventus: sì di Sancho. Necessarie 2 cessioni

Calciomercato Juventus: accordo con Sancho, il giocatore ha scelto i bianconeri. Due cessioni non semplicissime per ‘sbloccarlo’

Jadon Sancho ha scelto il suo futuro: vuole la Juventus. L’attaccante inglese, ormai fuori dal progetto tecnico del Manchester United, spinge per approdare a Torino e ha già trovato un’intesa di massima con il club bianconero. Tuttavia, l’operazione è tutt’altro che chiusa. La Juventus è al momento bloccata dalla necessità di cedere alcuni giocatori per rientrare nei limiti del budget.

L’intesa tra Sancho e la Juventus: i dettagli del contratto

Dopo aver solo sfiorato la maglia bianconera un anno fa, Sancho non vuole perdere una seconda occasione. Il 25enne, secondo sogna l’Italia e ha dato mandato ai suoi agenti di trovare un accordo con la Juventus. Secondo quanto riferisce Tuttosport, l’entourage del calciatore è stato a Torino in settimana per definire i termini di un contratto quadriennale da 6 milioni di euro netti a stagione più bonus. Consapevole delle difficoltà del club, Sancho si è detto disposto persino a dimezzarsi l’ingaggio attuale pur di facilitare il trasferimento, rifiutando le avances del Nottingham Forest.

Il blocco della Juventus: prima vendere, poi comprare

L’entusiasmo del giocatore si scontra però con le esigenze di bilancio della Juventus. La dirigenza, guidata dal direttore generale Comolli, è costretta a rallentare l’operazione. Il motivo, spiega La Gazzetta dello Sport, risiede negli importanti esborsi già sostenuti in questa sessione di mercato, tra cui i riscatti di Di Gregorio, Kalulu, Kelly e Nico Gonzalez, a cui si sommano i 12,5 milioni di commissioni per l’affare Jonathan David. Prima di poter investire nuovamente, il club ha la necessità di incassare.

Le cessioni chiave per sbloccare l’affare

Il via libera per l’arrivo di Sancho è dunque legato a due cessioni in particolare. La prima, ormai in dirittura d’arrivo, è quella di Timothy Weah, destinato al Marsiglia. La seconda, più complessa, riguarda Douglas Luiz, conteso da tre club inglesi e dalla cui partenza la Juventus conta di ricavare una cifra importante. Solo dopo aver completato queste operazioni, Comolli potrà tornare a trattare con il Manchester United.

La trattativa con il Manchester United

I contatti tra i due club sono già stati avviati. La Juventus ha presentato una proposta iniziale di 15 milioni di sterline, più bonus, e si è detta disposta a partecipare al pagamento della buonuscita che lo United deve al giocatore. L’offerta è sul tavolo, ma per renderla concreta serve che la Juventus acceleri sul fronte delle uscite.