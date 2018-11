Sempre più calda la pista che porta a Grimaldo: stasera alcuni scout della Juventus lo visioneranno durante Bayern-Benfica

Un occhio al campo, con una qualificazione agli ottavi da conquistare, e l’altro al mercato: così Paratici si appresta a vivere questa serata di Champions. Allo Stadium i bianconeri cercano il pass decisivo per superare il girone, mentre a Monaco di Baviera, durante Bayern-Benfica, ci saranno alcuni scout per visionare il terzino Grimaldo. Il difensore, assistito da Mendes, infatti, interessa da tempo alla Juventus che è ancora alle prese con il rinnovo di Alex Sandro. Visti recenti affari con il noto agente portoghese, è facile intuire che Grimaldo sia il prescelto per sostituire l’attuale numero 12 bianconero: serviranno, però, 40-50 milioni di euro secondo calciomercato.com. Paratici, però, prima di investire un somma così ingente vuole conoscere a fondo tutte le caratteristiche di Grimaldo.