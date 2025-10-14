Calciomercato Juventus: Skriniar per sostituire Bremer? C’è un ostacolo per l’ingaggio del centrale ex Inter del Fnerbahce

La Juventus torna a pensare a Milan Skriniar. Non è la prima volta che il nome del difensore slovacco viene accostato ai bianconeri; se n’era già parlato nelle estati passate, ma il nuovo infortunio di Bremer ha riacceso con forza l’interesse della dirigenza juventina. Proprio quando il centrale brasiliano subì il primo lungo stop, Skriniar era tra i profili monitorati, in un momento in cui viveva ai margini del progetto tecnico di Luis Enrique al Paris Saint-Germain.

Allora non se ne fece nulla e il difensore trovò una nuova casa al Fenerbahçe, fortemente voluto da José Mourinho, che non solo lo mise al centro della sua difesa, ma gli affidò anche la fascia da capitano. Nonostante l’esonero dello Special One e l’arrivo di Domenico Tedesco, la leadership di Skriniar non è mai stata messa in discussione. In Turchia ha ritrovato continuità e rendimento, giocando tutte le partite e contribuendo con gol e assist, lasciandosi alle spalle la difficile parentesi parigina. Una strana parabola, quella in Francia, dove era arrivato a parametro zero dopo un lungo corteggiamento all’Inter, per poi essere progressivamente messo da parte.

Oggi, però, l’operazione per la Juventus resta complessa. Il primo ostacolo è la volontà del giocatore, che sembra essersi ambientato perfettamente a Istanbul, portando con sé la famiglia e diventando un idolo dei tifosi. Il secondo, e più insormontabile, è di natura economica. Pur avendo accettato un ingaggio leggermente inferiore a quello parigino, lo stipendio di Skriniar si avvicina ai dieci milioni di euro netti a stagione, una cifra fuori portata per le casse bianconere. Tuttavia, le difficoltà attuali del club turco e l’avvicinarsi del Mondiale potrebbero aprire a future riflessioni per tutte le parti coinvolte. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

