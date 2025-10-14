Juventus News
Infortunati Juve: brutte notizie per i bianconeri! Dopo Bremer si ferma un altro difensore, i dettagli
Infortunati Juve, emergenza in difesa: dopo Bremer si ferma anche Pedro Felipe. Le ultimissime sul difensore bianconero
La gioia della prima, storica convocazione in Prima Squadra si è trasformata in un piccolo contrattempo per Pedro Felipe. Il giovane difensore della Juventus Next Gen, infatti, è stato costretto a fermarsi a causa di un problema muscolare. Nulla di grave, ma abbastanza da rallentare il suo percorso di inserimento nel gruppo guidato da Igor Tudor.
L’infortunio
Secondo quanto riportato da Juventusnews24, il classe 2004 brasiliano ha accusato un risentimento all’ileopsoas. Non si tratta di uno stop prolungato, ma sarà comunque necessario un periodo di riposo per consentirgli un pieno recupero.
Un sogno soltanto rimandato
Il momento non poteva essere meno opportuno: Pedro Felipe era stato convocato per la prima volta da Tudor in occasione della super sfida contro il Milan, complice l’emergenza difensiva dovuta agli infortuni di Gleison Bremer e Juan Cabal. Con il nuovo intervento a cui è stato sottoposto Bremer, per il giovane difensore sembrava aprirsi la possibilità di un salto stabile in Prima Squadra.
LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO SU JUVENTUSNEWS24
Koopmeiners Juventus, è davvero finita? I bianconeri hanno fissato il prezzo
Infortunio Bremer, intervento riuscito: le condizioni del difensore della Juventus