Roma e scuola: Pellegrini e Pandini incontrano gli studenti a Trigoria



L’evento “Anche la scuola in campo!” celebra il legame tra scienza e calcio presso il Liceo Scientifico Sportivo giallorosso: tra nutrizione, tecnologia e valori

Una mattinata all’insegna della formazione e della passione quella vissuta da Lorenzo Pellegrini e Marta Pandini. I due capitani giallorossi sono stati i protagonisti dell’evento “Anche la scuola in campo! – Il calcio spiegato dalle scienze”, tenutosi presso il Liceo Scientifico Sportivo AS Roma di Trigoria. L’iniziativa ha coinvolto numerosi giovani delle squadre giovanili che, proprio all’interno del centro sportivo, portano avanti il loro percorso di studi, sottolineando come l’eccellenza atletica non possa prescindere da una solida preparazione culturale.

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Tecnologia e nutrizione al servizio della performance

Dopo i saluti istituzionali del Vice Preside, Prof. Ottavio Di Paolo, e del COO dell’AS Roma, Maurizio Lombardo, il dibattito è entrato nel vivo con il contributo dei direttori sportivi Ricky Massara e Simone Canovi. I docenti dell’Istituto Giovanni Paolo II hanno trasformato le nozioni teoriche in applicazioni pratiche, illustrando agli studenti come la biologia nutrizionale e le nuove tecnologie (come i sistemi di tracking GPS e l’analisi dei dati) siano ormai fondamentali nei moderni metodi di allenamento. Questa sinergia permette agli atleti di comprendere il “perché” scientifico dietro ogni esercizio fisico svolto sul campo.

Disciplina e appartenenza: le lezioni dei capitani

Marta Pandini ha rivolto un messaggio profondo alle giovani calciatrici, centrato sul concetto di resilienza: «Le difficoltà aiutano a crescere, ma il segreto è la disciplina, intesa come unione di sacrificio e determinazione». Un valore che, secondo la centrocampista, garantisce il successo nella vita oltre che nello sport.

A farle eco è stato Lorenzo Pellegrini, che ha toccato le corde del cuore e dell’identità: «Portare questo stemma è un onore e una responsabilità; noi romanisti siamo mossi da un senso di appartenenza unico». Il capitano ha poi esortato i ragazzi a non perdere mai la voglia di imparare: «Anche dopo quasi 350 partite, ogni giorno scendo in campo cercando di capire in cosa posso ancora migliorare per la domenica».