Calciomercato Juventus, Spalletti fa la lista della spesa per l’estate! 6 i nomi sul taccuino

Calciomercato Juventus, Spalletti fa la lista della spesa per l’estate! 6 gli obiettivi principali indicati dal tecnico bianconero

La Juventus sta pianificando il suo rilancio per la stagione 2026/27 con l’obiettivo di ridurre il distacco di 17 punti dalla Inter e alzare il livello di una rosa che ha mostrato qualche difficoltà nei momenti cruciali, come dimostrato dall’errore di Juan Cabal a Istanbul che ha compromesso l’eliminazione dalla Champions League contro il Galatasaray. L’allenatore Luciano Spalletti, nel corso delle trattative per il rinnovo, ha sottolineato la necessità di rinforzare il club con “giocatori da Juve”, pur rispettando i vincoli economici.

Le priorità di mercato

Le priorità di mercato per la Juventus sono chiare e suddivise in sei ruoli: un difensore centrale, un terzino destro, un regista, un mediano fisico, un trequartista polivalente e un vice Dusan Vlahovic. Almeno quattro di questi dovranno essere titolari inamovibili per garantire il salto di qualità necessario. La dirigenza bianconera, sotto la guida di Damien Comolli e Marco Ottolini, ha già messo gli occhi su alcune opportunità a parametro zero per rinforzare la squadra.

I rinforzi a parametro zero e le alternative

I nomi principali per il prossimo mercato sono quelli di Marcos Senesi e Zeki Çelik, per i quali la Juventus si è già mossa in anticipo. Senesi, difensore centrale argentino del Bournemouth, ha attratto l’interesse di vari club, ma la Juventus rimane ottimista, mentre Çelik, terzino destro turco del Lille, può essere un’alternativa valida a Pierre Kalulu.

Per il reparto offensivo, il sogno della Juventus è l’attaccante Randal Kolo Muani, il cui trasferimento dipenderà anche dalla trattativa con il PSG. In alternativa, il club guarda a Jean-Philippe Mateta del Crystal Palace, in rotta con il club inglese. In regia, Spalletti ha puntato su Ederson dell’Atalanta, ma la concorrenza dell’Atletico Madrid è forte. Per la trequarti, si fa avanti Lorenzo Pellegrini, che si svincolerà dalla Roma a luglio, mentre per la mediana, il nome più caldo è quello di Leon Goretzka, seppur con una richiesta di 7 milioni all’anno, cifra che potrebbe essere sostenuta solo con i proventi dalla Champions League. In alternativa, resta vivo l’interesse per Franck Kessié del Al-Ahli.

La Juventus si prepara ad affrontare il mercato con determinazione per costruire una squadra pronta a tornare ai vertici.