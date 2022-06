Calciomercato Lazio: c’è l’accordo con Ilic, non quello col Verona. Gli scaligeri sparano alto per il centrocampista

La Lazio continua a tessere la tela del proprio mercato, soprattutto in direzione Verona. Come riporta il Corriere dello Sport, i biancocelesti avrebbero trovato l’accordo con Ilic sulla base di un quadriennale da 1.5 milioni di euro a stagione.

L’affare resta però complicato per le eccessive richieste del Verona che per il giovane centrocampista chiede 18 milioni di euro. La Lazio, che vorrebbe impostare l’operazione in prestito con obbligo di riscatto, non va oltre i 13.