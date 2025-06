Calciomercato Lazio, arriva l’annuncio del ds Fabiani su Castellanos e Nuno Tavares. Le dichiarazioni

Calciomercato Lazio, l’annuncio del ds Fabiani su Castellanos e Nuno Tavares. Le dichiarazioni del dirigente biancoceleste

«Il Taty resta incedibile al 100%». Queste sono state le parole proferite dal ds della Lazio Fabiani parlando delle idee di mercato dei biancocelesti ai taccuini de Il Messaggero. Nonostante le tante voci sembra che i capitolini non siano intenzionati a lasciar partire facilmente l’attaccante.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’argentino non è il solo calciatore ad essere stato blindato per la prossima stagione di Serie A. Nuno Tavares è un giocatore sul quale la società biancoceleste punta forte e, per questo, bisognerà parlarne con Sarri. «Abbiamo già rifiutato offerte per Tavares. Non vendiamo nessun big».